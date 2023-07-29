مستشفى الإمارات الميداني في تشاد يعالج 2408 حالات

السبت 29/يوليو/2023 - 09:54 م

يواصل المستشفى الميداني الذي شيدته دولة الإمارات في مدينة أمدجراس التشادية دعماً للمواطنين السودانيين اللاجئين في جمهورية تشاد، تقديم خدماته العلاجية عبر استقبال الفئات الأكثر احتياجاً من المرضى والأطفال وكبار السن والنساء من السودانيين وأبناء المجتمع المحلي.

وبلغ عدد من استقبلهم المستشفى منذ افتتاحه في التاسع من يوليو الجاري، 2408 حالات طبية.

وجاء إنشاء المستشفى في إطار الدعم الإنساني والإغاثي والطبي المقدم من دولة الإمارات للأشقاء السودانيين المتضررين من الأوضاع الحالية؛ ودعماً لجمهورية تشاد الصديقة في الاستجابة للتخفيف من آثار الوضع الإنساني الناتج عن توافد أعداد كبيرة من اللاجئين السودانيين.

ويأتي إنشاء المستشفى الميداني وتقديم المساعدة الطبية في إطار نهج دولة الإمارات الإنساني القائم على توفير الحماية للمدنيين، ومد يد العون لإغاثة المدنيين المتضررين في السودان، ودعم النازحين في دول الجوار.

وكان الشيخ محمد بن زايد آلزنهيان رئيس درلة الامارات العربية المتحدة قد وجه في التاسع من هذا الشهر بإنشاء مستشفى ميداني في جمهورية تشاد دعماً للاجئين من الأشقاء السودانيين، بتعاون مشترك بين ثلاث مؤسسات إنسانية في دولة الإمارات ممثلة في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، وقام راشد سعيد الشامسي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية تشاد، بافتتاح المستشفى الميداني بمدينة أمدجراس التشادية قبل اسبوعين بحضور وزير الصحة التشادي وعدد من المسؤولين الحكوميين التشاديين وممثلين عن المؤسسات الإماراتية المشرفة على تنفيذ المشروع والفريق الطبي الإماراتي.

الجدير بالذكر أن دولة الإمارات ومنذ بداية الأحداث في السودان سيرت جسراً جوياً وبحرياً نقل قرابة 2000 طن من المواد الطبية والغذائية والإغاثية المتنوعة إلى كل من بورتسودان في السودان لدعم المتضررين في الداخل السوداني، وإلى جمهورية تشاد لدعم اللاجئين من المواطنين السودانيين