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السبت 29 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

انطلاق المرحلة الثلاثة من الأعداد لفرق الناشئين بالمقاولون.. صور

مهندس محمد عادل فتحي
مهندس محمد عادل فتحي
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انطلقت ظهر اليوم السبت المرحلة الثالثة من فترة الإعداد  لفرق قطاع الناشئين بنادي المقاولون العرب تحت إشراف مدربي قطاع الناشئين بالمقاولون. 

وحرصت الأجهزة الفنية لبناء ذئاب الجبل على إدخال مجموعة من التدريبات المتطورة لرفع معدل اللياقة البدنية والعمل على  ( التحمل الدوري التنفسي والقوة و تحمل القوة) وتنمية عناصر جديدة من القدرات التوافقية والرشاقة.

ويشرف على قطاع الناشئين بالمقاولون يسري عبدالغني.

من جهته|،أشاد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة بالنادي بالمجهود الكبير الذي يبذله كابتن يسري عبدالغني رئيس القطاع الجديد ومعه مدربي القطاع مؤكداً انه يحرص على متابعة تدريبات الفريق بشكل مستمر ويدعم فرق القطاع لانها الداعمة للفريق الأول ونتمنى ان نشاهد نماذج مشرفه بحجم وقيمة محمد صلاح نجم ليفربول الحالي والمقاولون السابق وزميله محمد النني قائد الارسنال الانجليزي مؤكداً ان قطاع المقاولون العرب يتميز دائماً باكتشاف المواهب التى يتم الاعتماد عليها والاستعانة بهم مع الفريق الأول.

 

المقاولون بنادي المقاولون العرب قطاع الناشئين بالمقاولون المهندس محمد عادل فتحي