حبس المتهم بقتل جاره بسبب دفع فاتورة مياه بالجيزة

أمرت نيابة جنوب الجيزة بحبس عامل 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل جاره “ جورج.ي”، وكشفت تحقيقات نيابة جنوب الجيزة أن المتهم أقدم علي قتل جاره بعدة طعنات مستخدمًا سلاحًا أبيضًا “ سكين” زذلك بعد نشوب خلافات ومشاجرة بينهما بسبب دفع فاتورة المياه للعقار محل سكنهم بالجيزة.

وصرحت النيابة بدفن جثمان المجني عليه عقب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من القبض علي المتهم بقتل جاره طعنا بالسكين، بسبب خلافات علي دفع فاتوره المياه في الجيزة.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الجيزة من غرفة النجدة بنشوب مشاجرة بين طرفين وسقوط أحدهما قتيل، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة جورج.ي.ا، مصاب بطعنة نافذة.



وبإجراء التحريات تبين أن المجني عليه لقي مصرعه علي يد جاره بسبب خلافات نشبت بينهما علي دفع فاتورة المياه، تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.