ads
السبت 29 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

النيران تلتهم سيارة ملاكي أعلى كوبري تحيا مصر بالوراق

أرشيفيه
أرشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقا نشب بسيارة ملاكي أعلى كوبري تحيا مصر بدائرة قسم شرطة الوراق شمال المحافظة دون وقوع إصابات.

تلقى المقدم هاني مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل سيارة ملاكي أعلى كوبري تحيا مصر بدائرة القسم.

 وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الحمايه المدنيه بالجيزة السيطرة على الحريق حريق داخل سيارة ملاكي ث قسم شرطة الوراق مديرية امن الجيزة مباحث قسم شرطة الوراق كوبري تحيا مصر قسم شرطة الوراق غرفة عمليات النجدة قوات الحماية المدنية بالجيزة