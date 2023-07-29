النيران تلتهم سيارة ملاكي أعلى كوبري تحيا مصر بالوراق

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقا نشب بسيارة ملاكي أعلى كوبري تحيا مصر بدائرة قسم شرطة الوراق شمال المحافظة دون وقوع إصابات.

تلقى المقدم هاني مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل سيارة ملاكي أعلى كوبري تحيا مصر بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.