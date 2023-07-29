شخص يعتدي على طليقته ونجليه بسلاح أبيض داخل نادي زفتى بالغربية

شهد نادي زفتى الرياضي، مساء أمس الجمعة، مشاجرة بين أحد الأشخاص وطليقته وابنهما وابنتهما، إثر خلاف نشب بينهم قام على إثرها هذا الشخص بالهياج واستل سلاح أبيض وطعن به طليقته طعنتين فى رقبتها مما أصابها بإصابات بالغة، كما طعن ابنته و ابنه أيضاً، وحدثت حالة من الهرج والمرج والذعر بين الرواد وتدخل بعض الرواد وأفراد أمن النادي للسيطرة عليه واحتجازه لحين وصول الشرطة.

‏تلقى اللواء خالد عبد السلام مدير أمن الغربية، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بحدوث مشاجرة داخل نادي زفتى الرياضي بين أحد الأشخاص وطليقته وابنهما وابنتيهما وقام المتهم بطعن طليقته بسلاح أبيض في رقبتها كما حاول الاعتداء على ابنيه، ‏وانتقل رجال الشرطة لمكان الواقعة وتم استدعاء سيارة إسعاف لنقل المجني عليها لمستشفى زفتى العام لتلقي العلاج وشهد المستشفى، حالة من الهرج والمرج تزامناً مع نقل المجني عليها إلى المستشفى لتلقي العلاج على خلفية تلقيها طعنة من طليقها عقب مشادة بينهما وتم نقل المجني عليها فوراً لغرفة العناية المركزة في حالة حرجة وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.

وعلى نفس الجانب شكل يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية لجنة لإعداد تقرير مفصل عن الواقعة وملابساتها ورفعها للدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.