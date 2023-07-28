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الجمعة 28 يوليو 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بسبب فاتوره المياه.. القبض على المتهم بقتل جاره طعنا بالسكين في الجيزة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من القبض علي المتهم بقتل جاره طعنا بالسكين، بسبب خلافات علي دفع فاتوره المياه في الجيزة.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الجيزة من غرفة النجدة بنشوب مشاجرة بين طرفين وسقوط أحدهما قتيل، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة جورج.ي.ا، مصاب بطعنة نافذة.

وبعمل التحريات تبين أن المجني عليه لقي مصرعه علي يد جاره بسبب خلافات نشبت بينهما علي دفع فاتورة المياه، تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.
تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

أجهزة الأمن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة المتهم بقتل جثة