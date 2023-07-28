احذر.. ألم الساق يشير إلى الإصابة بأمراض ‏القلب

مرض القلب يعد مؤشرا خطيرا مفاجئا للوفاة، حيث تودي بحياة الكثير ‏من الأشخاص كل عام في أنحاء العالم، وتحدث حالات أمراض ‏القلب عندما يتم نقص إمداد القلب بالدم، أو انقطاعه بسبب تراكم ‏المواد الدهنية في الشرايين التاجية‎.

وإذا كانت بعض الأعراض الجانبية التي يتعرض لها مريض القلب ‏مثل الضغط، أو الألم الشديد أو الشعور بالضغط على الصدر ‏معروفة جيدا لدى الناس، فإن‎ ‎ألم الساق‎ ‎ليس عرضا متداولا بين المرضى الذين يعانون أمراض القلب.‏

وقد وضح الخبراء، أن الألم الذي تحس به في الساقين، يمكن أن يكون علامة تحذير على الإصابة بأمراض القلب ‏والأوعية الدموية‎.‎

وهذه الحالة التي تصيب الساق، تعرف باسم مرض الشرايين ‏المحيطية وهي علامة تحذيرية خطيرة، تشير بوجود مشكلات في ‏القلب والأوعية الدموية، ومن ثم ينتج داء الشرايين المحيطية عن تراكم الترسبات الدهنية في ‏الشرايين، ما يؤدي إلى خنق تدفق الدم إلى الساقين‎.‎

وتوضح‎ ‎الجهات الطبية المختصة‎ ‎أن أعراض‎ ‎مرض الشرايين ‏المحيطية،‏‎ ‎تستغرق وقتا طويلا حتى تظهر، لذلك من الأهمية ‏بمكان البحث عن الحصول على مساعدة طبية بمجرد اكتشافها‎.‎

وقد صرح اختصاصي القلب باتريك كوغلين‎، بأن الناس ‏معرضون بشكل كبير لخطر الإصابة باعتلال الشرايين المحيطية ‏مع تقدمهم في العمر، ويضاف إلى ذلك التدخين والإصابة ‏بمرض السكري والسمنة وارتفاع‎ ‎ضغط الدم‎ ‎.

لذلك، لا بد من محاولة تقليل مخاطر الإصابة بالنوبة قلبية، عن طريق التوقف عن التدخين، وعلاج ارتفاع ‏ضغط الدم والسكري، وتناول مميعات الدم كالأسبرين والستاتين، وفق ما أوردت صحيفة إكسبرس البريطانية.