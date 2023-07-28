مرض القلب يعد مؤشرا خطيرا مفاجئا للوفاة، حيث تودي بحياة الكثير من الأشخاص كل عام في أنحاء العالم، وتحدث حالات أمراض القلب عندما يتم نقص إمداد القلب بالدم، أو انقطاعه بسبب تراكم المواد الدهنية في الشرايين التاجية.
وإذا كانت بعض الأعراض الجانبية التي يتعرض لها مريض القلب مثل الضغط، أو الألم الشديد أو الشعور بالضغط على الصدر معروفة جيدا لدى الناس، فإن ألم الساق ليس عرضا متداولا بين المرضى الذين يعانون أمراض القلب.
وقد وضح الخبراء، أن الألم الذي تحس به في الساقين، يمكن أن يكون علامة تحذير على الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
وهذه الحالة التي تصيب الساق، تعرف باسم مرض الشرايين المحيطية وهي علامة تحذيرية خطيرة، تشير بوجود مشكلات في القلب والأوعية الدموية، ومن ثم ينتج داء الشرايين المحيطية عن تراكم الترسبات الدهنية في الشرايين، ما يؤدي إلى خنق تدفق الدم إلى الساقين.
وتوضح الجهات الطبية المختصة أن أعراض مرض الشرايين المحيطية، تستغرق وقتا طويلا حتى تظهر، لذلك من الأهمية بمكان البحث عن الحصول على مساعدة طبية بمجرد اكتشافها.
وقد صرح اختصاصي القلب باتريك كوغلين، بأن الناس معرضون بشكل كبير لخطر الإصابة باعتلال الشرايين المحيطية مع تقدمهم في العمر، ويضاف إلى ذلك التدخين والإصابة بمرض السكري والسمنة وارتفاع ضغط الدم .
لذلك، لا بد من محاولة تقليل مخاطر الإصابة بالنوبة قلبية، عن طريق التوقف عن التدخين، وعلاج ارتفاع ضغط الدم والسكري، وتناول مميعات الدم كالأسبرين والستاتين، وفق ما أوردت صحيفة إكسبرس البريطانية.
البوابة لايت
احذر.. ألم الساق يشير إلى الإصابة بأمراض القلب
مرض القلب يعد مؤشرا خطيرا مفاجئا للوفاة، حيث تودي بحياة الكثير من الأشخاص كل عام في أنحاء العالم، وتحدث حالات أمراض القلب عندما يتم نقص إمداد القلب بالدم، أو انقطاعه بسبب تراكم المواد الدهنية في الشرايين التاجية.