ads
الجمعة 28 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مياه المنوفية: تنفيذ حملات وأنشطة توعوية بمختلف أنحاء المحافظة

جانب من الحملات
جانب من الحملات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وجه المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية؛ بأهمية تنفيذ مبادرات توعوية للحفاظ على المياه والتعريف بكيفية الحفاظ على مشروعات البنية الأساسية والاستثمارات الضخمة التى تضخها الدولة لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى. 

واوضح أن الفريق التوعوي نفذ عدد من الانشطة التوعوية شملت عقد ندوات خاصة بتوعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي.

وأضاف، شملت الأنشطة إجراء إستطلاعات لرأي المواطنين في الخدمات المقدمة بمياه الشرب والصرف الصحي والتعرف على مشكلاتهم لبحثها وحلها، بالإضافة إلى حملات طرق الأبواب للوصول لأكبر فئة مستهدفة من السيدات وتوزيع مطبوعات للحفاظ على المياه وكيفية الإستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي مما يعود  بالنفع على المواطنين،ك والتعريف بالخط الساخن 125.

استهلاك المياه الانشطة التوعوية البنية الأساسية المنوفية رئيس شركة مياه الشرب