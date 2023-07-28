مياه المنوفية: تنفيذ حملات وأنشطة توعوية بمختلف أنحاء المحافظة

وجه المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية؛ بأهمية تنفيذ مبادرات توعوية للحفاظ على المياه والتعريف بكيفية الحفاظ على مشروعات البنية الأساسية والاستثمارات الضخمة التى تضخها الدولة لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى.



واوضح أن الفريق التوعوي نفذ عدد من الانشطة التوعوية شملت عقد ندوات خاصة بتوعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي.

وأضاف، شملت الأنشطة إجراء إستطلاعات لرأي المواطنين في الخدمات المقدمة بمياه الشرب والصرف الصحي والتعرف على مشكلاتهم لبحثها وحلها، بالإضافة إلى حملات طرق الأبواب للوصول لأكبر فئة مستهدفة من السيدات وتوزيع مطبوعات للحفاظ على المياه وكيفية الإستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي مما يعود بالنفع على المواطنين،ك والتعريف بالخط الساخن 125.