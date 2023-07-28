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الجمعة 28 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بوتين: روسيا دعمت مبادرة منح الاتحاد الأفريقي مكانا في مجموعة العشرين

الاتحاد الأفريقي
الاتحاد الأفريقي
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قال الرئيس الروسي بوتين، إنه لابد من الدفاع عن الدولة ولا بد من أن يكون هناك صمود، ورفض التنازل تحت الضغوط الخارجية، والمشاركة في تشكيل نظام متعدد الأقطاب على مساوة الدول.

وأشار  بوتين، إلى أن القارة الافريقية تصبح مركزا جديدا للقوة، يتزايد دورها السياسي والاقتصادي، قائلا :" أنه يجب على الجميع أن ياخد بعين الاعتبار هذا الواقع".

وأكد، أن التسوية الأوكرانية،  فإنها مسألة حادة ملحة وهذا يدل على أشياء كثيرة،  فإن أفريقيا الآن على استعداد لحل القضايا المتعددة، حيث تتزايد سمعة المنظمات  الإفريقية الإقليمية والدرجة الأولى هى الاتحاد الأفريقي، حيث أن روسيا دعمت مباردة منح الاتحاد الافريقي مكانا في مجموعة العشرين، وكان هذا قرارا صحيحا.
 

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