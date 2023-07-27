أسامة ربيع: إضافة 30 قاطرة جديدة لأسطول قناة السويس ضمن خطة مستقبلية للتطوير.. فيديو



قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه تم الرد على كافة المشككين حول مشروع قناة السويس الجديدة بما حققته القناة مؤخرا، موضحا أنه تم تدشين أكبر كراكتين في الشرق الأوسط بطاقة 3600 متر مكعب في الساعة بالقطاع الجنوبي.

أضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، عبر برنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن للقاطرات أهمية حيوية لقناة السويس، لافتا إلى أنه تم إضافة 30 قاطرة جديدة لأسطول قناة السويس ضمن خطة مستقبلية لتطوير الأسطول.

كما أكد أن القناة حققت أعلى معدل عبور يومي بواقع 107 سفن، مشيرا إلى أن العائدات التي تحققت بفضل دعم القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار الفريق أسامة ربيع، إلى أن الإيرادات التي حققتها القناة مؤخرا وعبور 107 سفن يوميا وقدرتها على استقبال 120، هو الرد القاطع على كافة المشككين حول مشروع قناة السويس الجديدة.