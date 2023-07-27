إنشاء مقر لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بمساكن روضة السودان بالدقي

شهدت هند عبدالحليم نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، تسليم مقر داخل مشروع روضة السودان لإقامة وحدة لمكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي لتتكامل الخدمات المقدمة لمواطني روضة السودان.

وجاء ذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة وشركاء التنمية فى تحقيق طفرة شاملة لحياة المواطنين في الإسكان بديل العشوائيات.

وأشارت نائب المحافظ إلي أن الوحدة سوف يتم تجهيزها من خلال التعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ليتم العمل بها من خلال تطبيق بروتوكولات العلاج المعتمدة التى تضمن توفير أفضل الخدمات والرعاية مما يزيد من فرص استجابتهم للعلاج بمعدلات أعلى.

وأضافت نائب المحافظ أن مشروع "روضة السودان " يتوافر به كافة عناصر التنمية والاستدامة حيث يشمل وحدات سكنية وتجارية وجاري العمل على الانتهاء من تجهيز مبنى الخدمات لتحسين سبل معيشة القاطنين.

بالإضافة إلى أنه سوف يتم البدء في تجهيز وحدة مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى لتوفير فرصة للراغبين فى العلاج وفق أعلى مستوى من الكفاءة، حضر الفعاليات اللواء أحمد عبدالفتاح رئيس حى الدقى والدكتور إبراهيم عسكر وممثلى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.