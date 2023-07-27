المؤبد لحارس عقار اعتدى على طفلة وقتلها بمنشية الصدر

قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المؤبد لحارس عقار قتل طفلة عقب الاعتداء عليها بمنطقة منشية الصدر.

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم «ا.م» حارس عقار قتل المجنى عليها الطفلة «ن.ع» من غير سبق إصرار وترصد وعندما صرخت الطفلة واستغاثت تخلص منها فى الحال مستخدما سلاحا أبيض مطواة قاصدا من ذلك قتلها، فأحدث الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم استغل تواجد الطفلة فى سطح العقار الذى تقيم به برفقة أحد الأطفال وانتظر تواجدها بمفردها وأخذها داخل غرفته مستغلا براءتها وحداثة عمرها فتمكن بتلك الوسيلة إقصائها عن عين المارة واعتدى عليها بالقوة وعندما صرخت وحاولت الاستغاثة بأحد قام المتهم بقتلها دون رحمة خوفا من فضح أمره وتركها فى السطح وهرب فى الحال.

وقالت والدة الطفلة فى تحقيقات النيابة العامة، إنها انتظرت ابنتها لساعات ولم ترها، وأخبرها نجلهم أنها تلعب فوق السطح وعندما صعدت وجدتها غارقة فى دمائها وأن حارس العقار اختفى يوم الواقعة ولم يشاهده أحد.

وقال المتهم فى تحقيقات النيابة العامة، إنه قتل المجنى عليها لأنها تعرفه وخاف من فضح أمره، أمام أسرتها بعد اعتدائه عليها، فقرر التخلص منها وقتلها وأنه عقب ارتكاب الواقعة هرب فى الحال.



وكان قسم شرطة منشية الصدر تلقى بلاغا من أسرة المجنى عليها بقتلها وبالانتقال لمحل الواقعة وعمل المعاينة والاستماع إلى شهود العيان تبين من الكاميرات أن المتهم يعمل فى العقار حارس وصعد إلى أعلى العقار وقت قتل المجنى عليها وخرج مسرعا.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لإدمانه الحشيش المخدر وأرشد عن السلاح المستخدم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.