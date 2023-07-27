معتز محمد أصغر لاعب يشارك مع الأهلي في الدوري الممتاز

حقق الناشئ معتز محمد لاعب الأهلي الصاعد رقما مميزا مع المارد الأحمر في الدوري هذا الموسم بعد مشاركته في مباراة المصري البورسعيدي أمس في ختام مشوار الفريق الأحمر بالمسابقة.

وبدأ معتز محمد المباراة في التشكيل الاساسي للأهلي الذي أعلن عنه السويسري مارسيل كولر، ولعب حتى الدقيقة 71، قبل أن يتم استبداله باللاعب محمد أحمد زعلوك.

بات معتز محمد أصغر لاعب يشارك مع الفريق الأول للأهلي في الدوري هذا الموسم حيث يبلغ اللاعب من العمر 18 عام و4 أشهر .

بينما جاء في المركز الثاني كأصغر لاعب شارك مع الأهلي في مسابقة الدوري خلال الموسم هو محمد زعلوك الذي دفع به كولر في الشوط الثاني من مباراة المصري ويبلغ من العمر 18 عام و5 أشهر.

وتوج فريق الأهلي بلقب الدوري للمرة الـ43 في تاريخه قبل نهاية المسابقة بـ5 جولات ليستعيد اللقب الغائب عن القلعة الحمراء في أخر موسمين.

