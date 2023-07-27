2500 فرصة عمل.. ملتقي توظيفي للشباب في فاقوس بالشرقية الأحد المقبل

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الخميس، أهمية تنظيم ملتقيات التوظيف لإتاحة الفرصة أمام الشباب في الحصول علي وظيفة تناسب مؤهلاته وقدراته وامكانياته وتدر عليه دخلا ثابتا يساهم في تحسين مستوي معيشته وتوفير حياه كريمة له.

وأشاد محافظ الشرقية بدور مديرية التربية والتعليم، بالتعاون مع الجهات المعنية في تنظيم الملتقيات التوظيفية التي تهدف الي التصدي لظاهرة البطالة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب تساهم في تحقيق الاستقرار المعيشي والأسري وتوفير حياة أفضل للمواطنين.

في هذا الاطار، أشار المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل اول وزارة التربية والتعليم الي تنسيق وحدة تيسير الانتقال إلى سوق العمل بالمديرية والمدعومة من مشروع قــوى عاملة مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مع مسؤولي المبادرة الرئاسية حياه كريمة وعدد من الشركات والمنشآت الصناعية بالقطاع الخاص بتنظيم ملتقى توظيفي موسع لتشغيل أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة يوم الأحد القادم الموافق 30 يوليو 2023 بمقر مدرسة الشهيد محمود منير يونس الثانوية العسكرية بمدينة فاقوس من الساعة العاشرة صباحا وحتي الثالثة بعد الظهر تحت رعاية وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ومحافظ الشرقية.

وأضاف وكيل أول وزارة التربية و التعليم بالشرقية ان الشركات والمنشآت الصناعية المشاركة بالملتقي ستوفر 2500 فرصة عمل وتمنح الشباب مرتبات متميزة مع تأمين اجتماعي وصحي وحوافز بالإضافة إلى توفير سكن للشباب المغترب ووسيلة انتقال مجانية ومزايا متنوعة، لافتا الي أنه يمكن التسجيل للحضور بالملتقي علي الرابط التالي:

https://forms.gle/BYadacWnLS9bBW676