الخارجية الروسية: موسكو وبرنامج الغذاء العالمي يعدان اتفاقية شراكة جديدة

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين، إن روسيا وبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة يعملان على اتفاقية شراكة استراتيجية جديدة.

وأضاف فيرشينين "حاليا، نناقش إبرام اتفاق جديد بشأن الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وبرنامج الأغذية العالمي.. مسودة الوثيقة الآن في أمانة برنامج الأغذية العالمي مع تعديلاتنا، ونتوقع ردا من المنظمة".. حسبما ذكرت وكالة أنباء /تاس/ الروسية.

وتابع أن المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين، أكدت العزم على مواصلة التفاعل المشترك، مضيفا أنه في لقاء مع ماكين، تم التأكيد على النية في السعي إلى مستوى بناء يحظى بالاحترام المتبادل من التعاون دون تسييس، وهو غير مقبول في مجال ضمان الأمن الغذائي.

وأكد فيرشينين أن روسيا ستواصل تخصيص الأموال لتنفيذ برامج برنامج الغذاء العالمي، وتقديم المساعدة المالية والمضي قدما في المشاريع التي تم إطلاقها بالفعل على الرغم من الصعوبات الموضوعية التي تفرضها العقوبات الغربية.

ووفقا له، يجب أن يساعد برنامج الأغذية العالمي في التأكد من أن الأنشطة التي تشارك فيها روسيا والتي تعتبر حاسمة لضمان الأمن الغذائي يمكن أن تعمل بشكل طبيعي.