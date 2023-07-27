فتح باب القيد الصيفي باتحاد الكرة

فتح اتحاد الكرة اليوم الخميس باب قيد اللاعبين للموسم الجديد 2023-2024 عبر نظام الـ “cms” محليًا والـ “tms ” قاريًا ودوليًا.

وسوف يستمر القيد حتى 14 سبتمبر المقبل للدوري الممتاز ويمتد لأيام قليلة للدرجتين الثانية والثالثة تباعًا.

ويبقى الزمالك دون إضافة تعاقدات جديدة لحين رفع عقوبة عدم القيد لسداد المديونيات المستحقة عليه لنادي سبورتنج لشبونة البرتغالي واللاعب اتشمبونج.

من جانبه أكد وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، أن الأندية تسلمت كامل الشروط، وليس هناك جديد بخلاف تحديد عدد اللاعبين المعارين من الأندية، وأضاف العطار أن المستحقات سيتم تحصيلها مع فتح باب القيد وسيكون التحصيل بمعرفة رابطة الأندية المحترفة.

ومن جانب آخر وردًا على سؤال حول الأندية التي بدأت التسجيل مع الساعات الأولى، قال العطار: طبقًا للعادات الكروية فإن الأندية لا تتعجل في القيد سريعًا، خاصة وأن المدة ممتدة إلى 14 سبتمبر من العام الجاري، ويرى العطار أن الزمالك هو من سيكون له ضربة البداية لمشاركته في البطولة العربية ولعب مباراته الأولى يوم غد الجمعة بالمملكة العربية السعودية.