بعد الانتهاء من تطويرها.. محافظ قنا يتابع سير العمل بمقر الحملة الميكانيكية

تفقد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ، مقر الحملة الميكانيكية التابعة لديوان عام المحافظة، للاطمئنان على انتظام سير العمل والوقوف على الوضع الحالي للمعدات ومدى كفاءتها والتأكد من إجراء الصيانة الدورية للسيارات والمعدات الموجودة بالحملة ومستوى النظافة ، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، و محمد صلاح ابو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة ، وعدد من القيادات التنفيذية .

وقال محافظ قنا أنه تم تطوير مقر الحملة الميكانيكية بهدف توفير خدمات السيارات والمركبات المختلفة الموجودة بها ، حيث تم إحلال وتجديد المبني الإداري ، وإضافة وحدات جديدة لخدمة السيارات مثل ( المغسلة - مركز تشحيم - ورشة كاوتش - وحدة اطفاء حرائق ) وذلك بهدف عمل الصيانة الأولية للسيارات ، بالإضافة إلي زيادة عدد المظلات المعدنية بالحملة ، للحفاظ علي السيارات من شمس الصيف وأمطار الشتاء ، بما يساهم في استمرار عمل المركبات المختلفة لأطول فترة ممكنة .

واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي حول أعداد المركبات وأنواعها وأعمال الصيانة التي تتم بصفة دورية لها ، والموقف الحالي للمركبات المختلفة ، مطالبًا مسئولي الحملة بضرورة عمل حصر لكافة السيارات وتوضيح ما يحتاج منها إلى الصيانة، نظرا لاهمية الصيانة الدورية في الحفاظ على المعدات وضمان استمرارها في العمل لأطول فترة ممكنة، فضلا عن الاهتمام بالنظافة العامة للحملة بما يسهم في تحقيق الاستغلال الأمثل لكل المعدات والحفاظ على المال العام .