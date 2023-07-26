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الخميس 27 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

بنك قطر المركزي يقرر رفع سعر الفائدة 25 نقطة بعد قرار الفيدرالى الأمريكي

مصرف قطر
مصرف قطر
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قرر مصرف قطر المركزي في اجتماعه اليوم الأربعاء 26 يوليو 2023، رفع سعر الفائدة عن المستويات السابقة، وذلك بمقدار 25 نقطة أساس على عمليات الإيداع والإقراض، تزامنا مع قرار الفيدرالي الأمريكي اليوم الأربعاء برفع سعر الفائدة الأمريكية للفترة المقبلة.

وكان قرار الفيدرالي الأمريكي اليوم الأربعاء،  برفع سعر الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس، لتصل عند نطاق تتراوح بين 5.25 و5.50% على التوالي، في محاولة لتهدئة أوضاع معدلات التضخم، وهو ما تبعه قرارا من مصرف قطر المركزي برفع سعر الفائدة في البلاد للفترة المقبلة.

 

وكان مصرف قطر المركزي قرر في اجتماعه لشهر يونيو الماضي، الإبقاء على سعر الفائدة على الإيداع عند مستوى 5.5%، والإقراض عند مستوى 6%، وإعادة الشراء عند مستوى 5.75%، وذلك تزامنا مع قرار الفيدرالي الأمريكي الذي أعلن تثبيت سعر الفائدة الأمريكية آنذاك.

 أعلن أيضا في مارس الماضي، رفع سعر الفائدة، بقيمة 25 نقطة أساس لتسجل 5.25%، وذلك بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتشديد السياسة النقدية ورفع الفائدة بنحو 0.25%.
 

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