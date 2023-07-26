المسرح الروماني.. أحد عوامل جذب الزائرين إلى العلمين الجديدة| فيديو

قالت حبيبة عمر موفدة قناة إكسترا نيوز إلى مدينة العلمين الجديدة، إن المسرح الروماني المكشوف يقع في المدينة التراثية وأطلق عليه هذا الاسم لأنه مقام على الطراز الروماني ويسع 1000 شخص في الحفل الواحد.

وأضافت "حبيبة عمر"، في رسالة على الهواء عبر قناة "اكسترا نيوز"، أن المدينة التراثية يمكنها استقبال احتفالات واستعراضات كبيرة وضخمة تقع وسط مدينة العلمين الجديدة ومقامة على مساحة 260 فداناً، وفيها العديد من الخدمات وما يقرب من 70 منشأة خدمية وترفيهية وتجارية، بالإضافة إلى مسجد وكنيسة ومتحف وفندق.

وتابعت موفدة قناة اكسترا نيوز، أن المدينة التراثية فيها مجمع سينمات به نحو 9 قاعات عرض، أي 1090 فرداً في الحفل الواحد، كما أنها تضم أرض المعارض المقامة على مساحة 50 ألف متر سطح تحتوي على 5 قاعات مجهزة لاستقبال المعارض المحلية والدولية.

وأكدت أن المدينة التراثية بها دار أوبرا مجهزة تسع 1200 كرسي بجانب مبنى لتنمية المهارات، لافتةً إلى أنه بجانب هذه الخدمات، سيكون هناك منطقة البلازا التي تحتوي على العديد من المحال التجارية والمطاعم بجانب مساحات خضراء وجراجات ومنطقة جاذبة للسكان على مدار العام.