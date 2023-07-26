"القاصد" يستقبل طلاب الجامعات العربية الوافدين من العراق

استقبل الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية اليوم الأربعاء الطلاب الوافدين من جامعة وارث الأنبياء العراقية وذلك ضمن فعاليات الملتقي العربي الثامن والعشرين لتبادل تدريب طلاب الجامعات صيف ٢٠٢٣ والمنعقد في المملكة العربية المغربية باستضافة معهد كيات للاعلامييات والتسييرات وجامعة الحسن الثاني حيث استقبلت الجامعة هذا العام ما يقرب من 19 طالب وطالبة من دول العراق والأردن واليمن وفلسطين، توطيداً لأواصر التعاون والتآخي بين الجامعات العربية.

رحب القاصد بالطلاب الوافدين مؤكداً أن جامعة المنوفية تسعد دائماً بأبنائها من الجامعات العربية وتفتح أبوابها لتبادل المعرفة والخبرات العملية والعلمية والثقافات بين شعوب الوطن العربي مشيراً إلى ان تبادل طلاب الجامعات العربية يتيح الفرصة للتدريب في جميع التخصصات سواء الهندسة، الصيدلة، التمريض، التجارة، الاقتصاد المنزلي وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وغيرها من من البرامج المتاحة في مختلف كليات الجامعة.

يذكر أن عدد الجامعات المشاركة في الملتقى العربي الثامن والعشرين بلغ ٦٠ جامعة من ١٠ دول عربية هي (مصر، الاردن ، فلسطين ، العراق ، اليمن ، السودان ، المغرب، سوريا، الامارات ، عمان) حضر منها فعليا ٢٧ جامعة وجها لوجه و٣٣ جامعة عن طريق الاتصال المرأي.

يعقد هذا الملتقى بهدف تبادل فرص التدريب لجميع التخصصات بين الجامعات العربية ، وحضر الاستقبال منا هاشم مدير عام شئون التعليم والطلاب بجامعة المنوفية.