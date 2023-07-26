الأمن يكشف مُلابسات مقتل سائق توك توك بأسيوط

تمكنت الأجهزة الأمنية، من كشف مُلابَسات واقعة مقتل سائق مركبة " توك توك" بأسيوط وضبط مرتكبى الواقعة.

قال بيان أمني، اليوم الأربعاء، إنه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبو تيج بمديرية أمن أسيوط من (أحد الأشخاص) بغياب نجله (يعمل سائق "توك توك") حال توجهه للعمل ، ولم يتهم أحد بالتسبب فى غيابه ، وفى وقت لا حق عُثر على جثته بنهر النيل بدائرة مركز شرطة القوصية، أسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسيوط عن أن وراء إرتكاب الواقعة (3 أشخاص-"لإثنين منهم معلومات جنائية).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ومركبة "التوك توك" المستولى عليها وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وأقر أحدهم باستيقاف المجنى عليه وطلب منه توصيله لمدينة أسيوط وحال مرورهما أعلى أحد الكبارى بدائرة مركز الفتح طلب منه التوقف بزعم انتظار بعض الأشخاص، وإتصل بالثانى وبرفقته الثالث (مستقلان دراجة نارية قيادة أحدهما "بدون لوحات معدنية أمكن ضبطها") وانتظرا بالقرب من مكان توقف مركبة "التوك توك"، عقب ذلك غافل أحدهم المجنى عليه ودفعه من أعلى الكوبرى فسقط بنهر النيل وغرق واستولى على مركبة "التوك توك" وبداخله الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه وقام المتهمان الآخران بالتصرف فى مركبة التوك توك بالبيع ، كما أمكن بإرشادهم ضبط الهاتف المستولى عليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.