غدًا.. مائدة مستديرة بعنوان "ثورة 23 يوليو في عيون الشباب"  بالأعلى للثقافة

يعقد المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي؛ بالتعاون مع حركة ناصر الشبابية الدولية؛ مائدة مستديرة بعنوان "ثورة 23 يوليو في عيون الشباب"، والتي ينظمها المجلس الأعلى للثقافة بمناسبة مرور 71 عام على ثورة 23 يوليو 1952 ومرور 5 أعوام على تأسيس حركة ناصر الشبابية.

يدير الندوة الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، ويشارك بها عدد كبير من الشباب في طرح رؤيتهم لثورة 23 يوليو 1952 ومدى تأثيرها من بينهم: حسن غزالي رئيس مكتب الشباب الأفريقي، والدكتور سيد رشاد الأستاذ المساعد بكلية الدراسات الأفريقية العليا والدكتور محمد عبد الكريم الباحث المتخصص في الشؤون الأفريقية، والدكتور مصطفى الجعفري معيد التاريخ الحديث والمعاصر، والمستشار حسام الدين علام عضو هيئة قضايا الدولة، والدكتور رجاء مجدي إسماعيل السيد مدرس بكليه الصيدلة جامعه الاهرام الكندية.