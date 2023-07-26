رئيسة المفوضية الأوروبية ومستشار النمسا يبحثان غدا تطورات الحرب في أوكرانيا

يبحث المستشار النمساوي كارل نيهمر غدا الخميس مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في مدينة سالزبورج تطورات الحرب في أوكرانيا وسبل تعزيز التعاون الأوروبي المشترك خاصة عقب تصاعد أزمة وقف روسيا تصدير الحبوب من البحر الأسود.

وقال بيان للمستشارية النمساوية، اليوم الاربعاء، إن رئيسة المفوضية الأوروبية ستكون ضيف شرف مهرجان سالزبورج السنوي، لافتا أن أورسولا فون دير لاين ستعقد اجتماعا مغلقا مع المستشار النمساوي في أحد فنادق سالزبورج.

وكان ألكسندر شالينبرج وزير خارجية النمسا قد انتقد بشدة روسيا بعد انتهاء اتفاقية البحر الأسود لتصدير الحبوب الأوكرانية قائلا "موسكو تستخدم الجوع كسلاح".