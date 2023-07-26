ads
الأربعاء 26 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيسة المفوضية الأوروبية ومستشار النمسا يبحثان غدا تطورات الحرب في أوكرانيا

المستشار النمساوي
المستشار النمساوي كارل نيهمر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يبحث المستشار النمساوي كارل نيهمر غدا الخميس مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في مدينة سالزبورج تطورات الحرب في أوكرانيا وسبل تعزيز التعاون الأوروبي المشترك خاصة عقب تصاعد أزمة وقف روسيا تصدير الحبوب من البحر الأسود.

وقال بيان للمستشارية النمساوية، اليوم الاربعاء، إن رئيسة المفوضية الأوروبية ستكون ضيف شرف مهرجان سالزبورج السنوي، لافتا أن أورسولا فون دير لاين ستعقد اجتماعا مغلقا مع المستشار النمساوي في أحد فنادق سالزبورج.

وكان ألكسندر شالينبرج وزير خارجية النمسا قد انتقد بشدة روسيا بعد انتهاء اتفاقية البحر الأسود لتصدير الحبوب الأوكرانية قائلا "موسكو تستخدم الجوع كسلاح".

 

رئيسة المفوضية الأوروبية الحرب في اوكرانيا