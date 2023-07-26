أسامة ربيع: لا بديل عن المجرى الملاحي لقناة السويس

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أنه لا يوجد بديل لقناة السويس، قائلا: "مفيش حاجة تكون بديلة للقناة، وممكن يكون في طرق جديدة لكن لا يمكن أن تكون بديلة، وقناة السويس لا يوجد بديل لها".

وأضاف أسامة ربيع، في مداخلة هاتفية لبرنامج صباح الخير يا مصر، عبر فضائية مصر الأولى، اليوم الأربعاء، أنه يمكن إنشاء طرق جديدة لتسهيل التجارة البينية بين الدول ولكنها لا تعتبر بديلا لقناة السويس والتي تحتاج الكثير والكثير لإنشاء مثيل لها وبنفس المواصفات، خاصة مع إنشاء القناة الجديدة ونحن نعمل على التطوير والاستمرار ولن نتوقف.

كما تابع أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن هناك 3 ترسانات تابعة لقناة السويس لصيانة السفن التي تحتاج بعض الخدمات والإصلاحات خلال توقفها في المجرى الملاحي، موضحا أن ترسانة السويس والحوض الجديد الذي وصل مؤخرا محجوز العمل فيه حتى نهاية العام الحالي.