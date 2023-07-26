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الأربعاء 26 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مصرع شخص وإصابة آخرين بحريق سفينة شحن قبالة هولندا

نيران
نيران
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لقي شخص مصرعه وأصيب عدد من أفراد طاقم سفينة لشحن السيارات اندلع حريق على متنها، فجر اليوم الأربعاء، قبالة هولندا.

وقال خفر السواحل في بيان إن "أفراد الطاقم حاولوا إخماد الحريق بأنفسهم لكن فشلوا بذلك. للأسف، قتل شخص وأصيب عدد آخر".

ولفت إلى أن النيران كانت لا تزال مشتعلة في السفينة "فريمانتل هايواي" المسجلة في بنما، على مسافة حوالي 27 ميلا بحريا (50 كيلومترا) شمال جزيرة أملاند الواقعة قبالة سواحل هولندا الشمالية، مشيرا إلى أنه تم إجلاء كامل الطاقم المكون من 23 شخصا.

وبحسب الإذاعة الهولندية "NOS"، فإن السفينة كانت متجهة من بريمرهافن في ألمانيا إلى بورسعيد في مصر وعلى متنها نحو 3000 سيارة، مبينة أن الحريق قد اندلع على الأرجح في واحدة من 25 سيارة كهربائية كانت على متنها.

لقي شخص مصرعه أصيب عدد من أفراد طاقم سفينة لشحن السيارات حريق هولندا