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الأربعاء 26 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

«الشرقية للدخان» تكشف سر ارتفاع أسعار السجائر الفترة الماضية

السجائر
السجائر
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قال هاني أمان، الرئيس التنفيذي لشركة الشرقية للدخان، إن الشركة ليس لديها تفسير لما يحدث في السوق من الارتفاع الكبير في أسعار السجائر.

وأضاف أمان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من مصر» على قناة «سي بي سي»، اليوم الأربعاء، أنه «من الواضح أن اتفاقًا بين التجار ليكسبوا من السجائر، لسبب غير مفهوم»، مشيرًا إلى أن الشركة توزع 3.5 مليار علبة في السنة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة الشرقية للدخان أن سعر السجائر المصرية تخطى سعر نظيرتها الأجنبية، معقبًا: «دي حاجة غريبة جدًا».

وبين أمان أن جميع أصناف الشركة من السجائر تباع منذ مارس الماضي، بـ24 جنيهًا، متابعًا: «كل صناعة لها الحيتان بتاعتها، واضح أن حصل اتفاق معين لرفع السجائر».

وأكمل: «إحنا بنكسب في العلبة 25 إلى 50 قرش، مش معقولة التاجر يكسب 25 جنيه، 75% من سعر العلبة ضرائب، إن العلبة تبقى داخلة على 60 جنيه، ده رقم غريب وغير مبرر».

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