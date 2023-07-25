اللواء حسام أحمد الدح مدير أمن السويس

قرر اللواء محمود توفيق، وزير الداخليه،حركة التنقلات وزارة الداخلية، تعيين اللواء حسام الدين أحمد الدح مديرًا لأمن محافظة السويس، خلفًا للواء عبد الرحمن هريدي والذي تولي المنصب قبل عام.

تدرج اللواء حسام الدين احمد الدح بين عدد من المناصب الشرطية حتى وصل إلى رتبة لواء، وجرى تصعيده مديرا للإدارة العامة لمباحث السياحة في الحركة التي اعتمدها وزير الداخلية في يناير الماضي.

عمل اللواء الدح في عدة مواقع شرطية، اكسبته خبرة من بينها العمل مأمور قسم شرطة عين شمس، قبل ترقيته الى رتبة عقيد وتكليفه بالعمل مفتش المباحث الجنائية بقطاع مصلحة الأمن العام.

وفي السياق جرى تصعيد اللواء أيمن عبد الحميد من منصب مساعد مدير أمن السويس للشئون الأمنية إلى منصب نائب مدير أمن الدقهلية، كما جرى ترقية العميد سامح درويش إلى رتبة لواء وتصعيده لمنصب مدير إدارة البحث.