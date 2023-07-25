ماجد المصري ينضم لفريق عمل فيلم "الغربان"

تعاقد الفنان ماجد المصري، على المشاركة في فيلم "الغربان" بطولة النجم عمرو سعد وعدداً كبيراً من الفنانين من جنسيات أجنبية مختلفة، سيُجرى الإعلان عن أسماءهم اتباعًا خلال الفترة المقبلة. ليبدأ تصوير مشاهده خلال الأسابيع القليلة المقبلة، فور الانتهاء من مرحلة التحضيرات، حيث يعقد جلسات عمل مكثفة في الوقت الحالي مع المخرج ياسين حسن، للوقوف على تفاصيل وملامح الشخصية.

ومن المقرر استئناف تصوير الفيلم، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، والانتهاء من التصوير كاملاً، تمهيداً لبدء مرحلة الجرافيكس، مؤكداً أن "العمل سيُحدث نقلة في السينما المصرية، كونه سيُقدم بشكلٍ يُحاكي السينما العالمية، إذ أنه ينتمي للأفلام ذات الميزانيات الضخمة".

وكان عمرو سعد، قد شوق جمهوره لفيلم "الغربان" مؤخراً، حيث نشر صوراً من كواليس العمل، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، حيث ظهر بشكلٍ و"لوك" مختلف تماماً، في منطقة مغطاة بالثلوج برفقة مخرج العمل ياسين حسن.

وتدور أحداث الفيلم في عام 1942 وفي أثناء الحرب العالمية الثانية شهدت الأراضي المصرية معركة سجلها التاريخ تحت عنوان "معركة رومل" وهذه المعركة كانت الغلبة فيها للحلفاء، وانتهت بهزيمة ساحقة للألمان.