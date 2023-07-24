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الثلاثاء 25 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الرئيس الفلسطيني يصل تركيا في زيارة رسمية للقاء أردوغان

أردوغان وعباس
أردوغان وعباس
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وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الإثنين، إلى العاصمة التركية، أنقرة، في زيارة رسمية تلبية لدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ومن المقرر أن يجتمع الرئيس محمود عباس يوم غد الثلاثاء، مع الرئيس رجب طيب أردوغان في قصر الرئاسة عقب مراسم استقبال رسمية، لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون والصداقة بين البلدين، وفقا لما ذكرته وكالة "وفا" الفلسطينية".

وبحسب "وفا" سيناقش الرئيسان التطورات الإقليمية والدولية المتعددة وانعكاساتها على قضيتنا الوطنية، وذلك في إطار المشاورات السياسية المنتظمة التي تتم بين الرئيسين والبلدين الصديقين، في ظل ما يجمعهما من روابط وعلاقات تاريخية.

كما سيعقد الرئيسان مؤتمرا صحفيا، يليه مأدبة عشاء رسمية يقيمها الرئيس أردوغان على شرف الرئيس محمود عباس والوفد المرافق له.

ويرافق الرئيس: عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية محمد مصطفى، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي، وقاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، وسفير فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى.

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