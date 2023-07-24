غضب في الزمالك بعد عقوبة إيقاف "الشحات" مباراتين فقط

سيطر الغضب الشديد على رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، بعد توقيع عقوبة إيقاف حسين الشحات لاعب الأهلي لمباراتين فقط، عقب خروجه عن النص في مباراة بيراميدز أمس .

وجاء غضب مسئولي النادي الأبيض لعدم تطبيق عدل بين الأندية، حيث سبق أن عوقب عدد كبير من لاعبي الزمالك بالإيقاف لعدة أشهر بسبب خروجهم عن النص، وأبرزهم شيكابالا، وفرجاني ساسي، وإمام عاشور، وعبدالله جمعة .

وكان شيكابالا قائد فريق الزمالك قد كتب على انستجرام ساخر اليوم الإثنين من عقوبة الشحات،" قانون ساسكونيا "، في إشارة منه إلي أن القوانين واللوائح تطبق على لاعبي الزمالك فقط .

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباريات البطولة العربية بعد أيام قليلة، وتضم قائمة الفريق في البطولة كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثى - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد عبد الرحيم "ايشو" – إبراهيما نداى – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيرى – ناصر منسى – علي ياسر.

ويقع الزمالك في مجموعة نارية بالبطولة العربية للأندية، حيث يحل في المجموعة الثالثة والتى تضم معه، الاتحاد المنستيري من تونس، والنصر والشباب من السعودية، على أن يقص شريط مبارياته بالبطولة يوم الجمعة المقبل أمام الاتحاد المنستيري التونسي على ملعب الملك فهد الرياضي بالطائف، ثم يواجه الشباب السعودي يوم 31 من شهر يوليو الجاري، ثم يلعب مع النصر السعودي يوم 3 أغسطس المقبل في ختام مبارياته بالمجموعة.