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الإثنين 24 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

باهر المحمدي يهدد بفسخ تعاقده مع الإسماعيلي

باهر المحمدي
باهر المحمدي
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قام باهر المحمدي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي بتهديد إدارة الدراويش بفسخ التعاقد مع الفريق بسبب تأخر مستحقاته المالية.

وقام باهر المحمدي بأرسال خطابًا رسميًا منذ أيام إلى النادي الإسماعيلي؛ للمطالبة بسداد المستحقات المالية المتأخرة له والتي تصل إلى قرابة ٦ ملايين جنيه.

ولم يحصل مدافع الإسماعيلي على مستحقاته المالية لموسم 2021/2022، بجانب مستحقات الموسم المنقضي.

كما أنه لم يحصل على مكافئة مالية قدرها مليون جنيه نظير انضمامه لمنتخب مصر الأول وهو بند تم وضعه في تعاقده مع النادي ليكون إجمالي المستحق له ستة ملايين جنيه.

وقام باهر المحمدي بإرسال عدة خطابات إلى المجالس الإدارية السابقة لنادي الإسماعيلي ولم تتم الاستجابة حتى الآن .

ويحق لمدافع الإسماعيلي فسخ تعاقده مع الدراويش في حالة امتناع ناديه عن سداد مستحقاته لمدة شهرين، طبقا للوائح الاتحاد الدولي والمصري لكرة القدم.

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