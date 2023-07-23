محمد الشقنقيري: كان عندي فيلم لشيرين لكن كبرت على الدور.. وأقنعت روبي بالتمثيل

تحدث الفنان محمد شقنقيري عن المطربات اللاتي يتمنى تكرار تجربة الإنتاج معهم قائلا: 'لو هجرب لأنغام تاني طبعا، وشيرين عبد الوهاب أنا عندي فيلم أنا اللي كاتبه وكان نفسي شيرين هي اللي تعمله بصراحة بس هي كبرت على الدور، لكن عندنا أنغام وعندنا أمال ماهر أنا شايف إنها لابد تمثل.

وتابع محمد خلال حواره مع الإعلامية إنجي هشام في برنامج المنسي عبر قناة هي:' خلي بالك أنغام اقنعتها هي كانت رافضة تماما، وآمال أنا نفسي أنها تمثل و روبي قلت لها لازم تمثلي.

وختم الشقنقيري حديثه وقال:"روبي قبل أن تمثل سجن النسا كان عندها عمل مع العدل جروب وأنا قلت لها إمكانياتك كممثلة كويسة جدا، بس لو هكرر التجربة دلوقتي هكررها لأنغام".