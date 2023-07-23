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الإثنين 24 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

التصريح بدفن سيدة لقيت مصرعها في حادث سير بالمرج

أرشيفيه
أرشيفيه
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امرت نيابة المرج بدفن جثة سيدة لقيت مصرعها في حادث سير عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات. 

وكان قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من أحد المستشفيات باستقبالها سيدة مصابة بكسور ونزيف .

وبالانتقال والفحص تبين اصطدام مركبة تروسيكل بالمجني عليها ولاذ قائدها بالفرار بها، مما نتج عن ذلك إصابتها المنوه عنها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه سائق تروسيكل توك،وبحوزته المركبة المُستخدمة فى ارتكاب الواقعة. 

وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكاب الواقعة وعلل هروبه خوفًا من الأهالي لسيره عكس الاتجاه. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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