"مستثمري البحر الأحمر": نسبة إشغالات الفنادق تتخطى 80%

كشف سامح حويدق عضو مجلس ادارة جمعية مستثمري البحر الأحمر، عن ارتفاع نسبة الإشغالات الفندقية لأكثر من ٨٠٪؜ ، مرجعًا السبب في ذلك إلى زيادة الحركة الوافدة من الأسواق الأوروبية وخاصة بولندا وإنجلترا والتشيك.

وأضاف حويدق، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن مصر استقبلت خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري ٧ ملايين سائح، مشيرا إلى أن اطلاق الحملة الترويجية الدولية خلال الفترة الماضية كان أحد أسباب ارتفاع الطلب على زيارة مصر بجانب أن انتشار فيروس كورونا على مدار العامين الماضيين وحرمان الكثير من السفر تسبب في خلق الطلب القوى على السياحة في العالم كافة.

ولفت حويدق، إلى أن أسعار الطيران ارتفعت بنسبة ٥٠٪؜ ولكن لم يؤثر على الرغبة في قرار السفر والسياحة، حيث يتحكم السعر في تحديد نوعية السائح وبالتالي ترتفع الشريحة الوافدة لمصر، والتي تعمل على استقطاب شرائح ذات الإنفاق المرتفع.

وطالب حويدق بمساعدة الفنادق المتعثرة لإعادة تشغيلها ودخولها الخدمة من جديد، بما يساعم في زيادة عدد الغرف الفندقية، ويدعم استراتيجية مصر لجذب ٣٠ مليون سائح في ٢٠٢٨، منوها لضرورة طرح اراضي للاستثمار السياحي لتنفيذ استراتيجية الدولة الطموحة للقطاع السياحي، خاصة وان هناك نسبة ١٠٪؜ من الغرف الفندقية المغلقة داخل البحر الأحمر، علما بأن إعادة تشغيلها سوف يساهم في سد جزء من الفجوة الموجودة في نقص الغرف الفندقية.

وأكد أنه يجري التباحث بين وزارتي السياحة والإسكان لدراسة إمكانية طرح أراضي جديدة للاستثمار داخل المحافظات السياحية ما يعد خطوة جيدة نحو الارتقاء بالمنظومة الفندقية في مقصد مخصص للسياحة الشاطئية التي تمثل ٨٥٪؜ من حجم الحركة الوافدة لمصر.