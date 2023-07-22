حبس متهم بسرقة كروت الفيزا من المواطنين بالدرب الأحمر

أمرت نيابة الدرب الاحمر الجزئية، اليوم السبت، بحبس عامل لقيامه بمغافلة أحد المواطنين واستبدال كارت الفيزا الخاص به وسرقة مبلغ مالى منها، اربعة أيام على ذمة التحقيقات، والتحرى حول نشاطه الاجرامى.

تلقى قسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم حدائق القبة، بتضرره من أحد الأشخاص "غير معلوم لديه" لقيامه باستبدال كارت الفيزا خاصته حال تواجده أمام ماكينة الصرف الآلى بأحد البنوك بدائرة القسم، حيث فوجئ عقب ذلك بقيام البنك بإرسال رسالة نصية له بإجراء عملية سحب لمبلغ مالى من الحساب الخاص به .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الشرقية).

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته (17 كارت فيزا خاصة بعدد من البنوك لأشخاص مختلفين – جزء من المبلغ المالى المستولى عليه – هاتف محمول) .

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه عقب سحب الماكينة كارت الفيزا الخاص بالمجنى عليه فقام بمساعدته واسترداد الكارت من الماكينة ومغافلته واستبداله بكارت آخر كان بحوزته عقب تحصله على الرقم السرى منه بدعوى مساعدته، وأقر بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات الواقعة.

وأضاف أن باقى الكروت المضبوطة بحوزته من متحصلات وقائع سرقات أخرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.