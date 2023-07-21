"المكان فيه فساد".. مرتضى منصور يكشف حجم مديونيات الزمالك

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المعزول بحكم قضائي، حجم مديونيات النادي، منذ تولي رئاسته في 2014، مؤكدا أن النادي كان يعاني من فساد وفقا لتقرير الجهاز المركز للمحاسبات.



وقال مرتضى منصور، في مؤتمر صحفي يعقد الآن في نادي الزمالك: «تسلمت نادي الزمالك في عام 2014 من خلال محضر رسمي وخزينة النادي بها ٦٠٠ جنية فقط لا غير.. أنا مش مستلم النادي ساويرس أنا مستلم النادي عليه ٣٠٦ مليون جنيه ديون للاعبين".

وتابع: "المكان في فساد ، ومش كلامي انا ده كلام الجهاز المركزي للمحاسبات واجهزة الدوله ، لسه في ناس عاوزه تهجامني".



وأكد إنه عندما استلم النادي لم يكن يفز بالبطولات سوى كأس مصر في 10 سنوات، مشيرا أنه سدد غرامات أجوجو، اليكس موندومو واسلام عوض ومحمود سمير واحمد فتحي بوجو وابو كونيه وعرفه السيد وسعيد قطه، قائلا: "انا معرفش مين دول كل دول انا اللي دفعت غراماتهم".