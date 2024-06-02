تكريم الحاصلين علي مكافأة النشر الدولي بمؤتمر جامعة عين شمس العلمي الـ12

كرم محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس1029 مكرم من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة الحاصلين علي مكافأة النشر الدولي للدفعة رقم 32 والتي أطلق عليها دفعة أيمن صالح.

جاء ذلك بحضور غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحث العلمي.

واستهل محمد ضياء زين العابدين حفل التكريم بتكريم أيمن صالح نائب رئيس الجامعة السابق لشئون الدراسات العليا والبحوث مشيد بجهود سيادته في دعم وتحفيز الباحثين والعلماء خلال فترة توليه رئاسة القطاع مثمن جهود إدارة الجامعة في تحقيق تقدم في التصنيف الدولي للجامعة.

كما أشار رئيس الجامعة إلى أن تكريم علماء الجامعة يعد تقليداً راقياً يضفى على مؤتمر الجامعة رونق مميز فعلماء الجامعة هم دُرات تاج جامعة عين شمس يعلوا قيمة لعراقتها وينيروا طريق المستقبل.

و خلال كلمتها أكدت غادة فاروق أن دور البحث العلمي الرئيسي هو حل المشكلات الواقعية وتلبية احتياجات المجتمع و دفع عجلة الإنتاج بالمساهمة في إيجاد حلول جديدة ومبتكرة لبعض مشكلات الصناعات الوطنية و القضايا المجتمعية التي يستطيع البحث العلمي حلها أو التقليل من آثارها.

كما أكدت أن الخطوات القادمة ستشهد اهتمام أكبر بالنشر الدولي المشترك لما له بالغ الأثر فى تحقيق تقدم فى التصنيف الدولي وخاصة الشراكات الدولية لما يميزها من تبادل خبرات عملية مختلفة وتضافر الجهود لإنجاح الهدف الأسمى للبحث العلمي وهو خدمة الإنسانية.



تضمن الحفل تكريم 1092 عالم من "كليات الصيدلة والهندسة والطب والعلوم و التربية النوعية وطب الأسنان و كلية البنات الحاسبات والمعلومات والتمريض والآداب و الآثار والدراسات العليا للطفولة وكلية الدراسات والبحوث البيئية".