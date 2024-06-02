مجلس أمناء الحوار الوطني: نؤكد رفض تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية

ناقش مجلس أمناء الحوار الوطني في مصر، أبرز القضايا الطارئة ذات الأولوية ومستجدات الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وذلك بحسب قناة "القاهرة الاخبارية".

وقال مجلس أمناء الحوار الوطني في مصر: نؤكد دعم ومساندة الموقف المصري الذي تميز بالصلابة والجدية تجاه القضية الفلسطينية.

وأضاف مجلس أمناء الحوار الوطني: أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد مرارا وتكرارا أن القضية الفلسطينية تعد قضية القضايا وهي التي تحفظ للإقليم استقراره.

وتابع: إنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، ونؤكد رفض تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية وأي مساس بالأمن القومي المصري وسيادة مصر الكاملة على أراضيها.

وأكد مجلس أمناء الحوار الوطني في مصر، أهمية استمرار الاصطفاف الشعبي والسياسي حول القيادة السياسية ومواقفها المبدئية والعملية الثابتة والحاسمة في ظل الأوضاع الحالية.

وعقد مجلس أمناء الحوار الوطني، أمس االسبت جلسة مغلقة بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب بمدينة الشيخ زايد.

ويناقش المجلس موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية للتوصل إلى مقترحات تدعم مواقف مصر الثابتة والمستمرة لدعم القضية الفلسطينية وبما يحمي أمنها القومي وسيادتها على أراضيها والوقوف بحزم ضد أية محاولات لتصفية القضية، خاصة بعد التطورات الخطيرة التي خلفها العدوان الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة.

