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السبت 22 يوليو 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

موسكو تتهم أوكرانيا باستخدام ممر تصدير الحبوب لشن هجمات إرهابية

حرب روسيا
حرب روسيا
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أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن سيرجي فيرشينين، نائب وزير الخارجية الروسي، اتهم أوكرانيا، باستخدام ممر تصدير الحبوب عبر البحر الأسود لشن "هجمات إرهابية" على المصالح الروسية، بما في ذلك الهجوم الذي استهدف جسر القرم في وقت سابق هذا الأسبوع.

جاء ذلك في إفادة أدلى بها "فيرشينين" اليوم الجمعة، حول قرار روسيا الانسحاب من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

وأعلنت موسكو، الاثنين الماضي، انسحابها من "مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب" التي عقدتها مع كييف بوساطة من الأمم المتحدة وتركيا في يوليو 2022، للسماح بتأمين تصدير الحبوب وسط الحرب الدائرة منذ فبراير 2022، وتم تجديده عدة مرات، قبل أن ينتهي في 17 يوليو بعد إعلان موسكو تعليقه.

اتفاق تصدير الحبوب استهدف جسر القرم الامم المتحده القاهرة الاخبارية هجمات إرهابية