نائب مدير أمن سوهاج يتفقد موقع حادث سقوط مصعد مول الهلال

انتقل منذ قليل اللواء عصام جمال نائب مدير أمن سوهاج إلى موقع حادثة سقوط مصعد مول شهير في منطقة الهلال التابعة لقسم ثان سوهاج وأسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص ورافق نائب مدير أمن سوهاج خلال تفقد موقع الحادث عدد من القيادات الأمنية .

يذكر أن منطقة الهلال في محافظة سوهاج شهدت إصابة 9 أشخاص نتيجة سقوط مصعد داخل مول تجاري كان يحمل أشخاصا أكثر من قدرته تحمله وتم نقل المصابين فورا إلى مستشفى سوهاج الجامعي .

وكان قسم ثان سوهاج تلقى بلاغا يفيد بسقوط أسانسير في مول تجاري بمنطقة الهلال وعلى الفور انتقلت كافة لقيادات التنفيذية والقيادات الأمنية إلى مكان الحادث وتم الدفع بـ4 سيارات إسعاف إلى مكان الواقعة، والتي قامت بنقل المصابين وتم استدعاء قوات الحماية المدنية التي انتقلت إلى مكان الواقعة وقامت بمباشرة أعمالها.

وعلى جانب آخر، تم فرض كردون أمنى بالمنطقة وجار عمل المعاينات اللازمة لمكان الحادث للتوصل إلى سبب وقوع الحادث.