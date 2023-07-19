"بمناسبة العام الهجري".. رئيس جامعة الأقصر يهنئ السيسي ويستقبل وفدًا قبطيًا

أرسل الدكتور حمدي محمد حسين، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والشعب المصري العظيم، بمناسبة حلول العام الهجريّ الجديد 1445 هـ، أعاده الله على الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

كما بعث رئيس جامعة الأقصر، برقيات تهنئة لكل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر.

كما تقدم الدكتور حمدي محمد حسين، بخالص التهنئة لأسرة جامعة الأقصر، من عمداء وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وأعضاء الجهاز الإداري، والطلاب، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبات على الجميع أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة بالخير واليمن والبركات.

وفي نفس السياق، استقبل الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، بمقر الإدارة المركزية للجامعة، وفد الكنيسة الكاثوليكية، للتهنئة بالعام الهجري الجديد.

وهنأ وفد الكنيسة بقيادة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، الدكتور حمدي حسين، بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينه رئيسًا لجامعة الأقصر، متمنين له دوام التوفيق والنجاح، وللجامعة المزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، رحب رئيس الجامعة بوفد الكنيسة، معربا عن سعادته بالتهنئة التي تعكس قوة ومتانة النسيج الوطني المصري، مؤكدًا اعتزازه وتقديره بالروابط المتينة والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية التي تجمع طوائف الشعب المصري، داعيا الجميع إلى مواصلة البناء والتنمية في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

الدكتور حمدي حسين

الوفد الكاثوليكي (1)

الوفد الكاثوليكي (2)

الوفد الكاثوليكي (3)