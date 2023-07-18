محافظ الإسكندرية يتعهد بتقديم كافة أوجه الدعم لإنشاء نادي الصحفيين

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية أن نقابة المحامين تعد أقدم وأعرق نقابة في مصر والوطن العربي، فتاريخ تأسيسها يمتد لما قبل عام ١٩١٢م، وذلك يعد فخراً لكل المحامين.

وأضاف في كلمته خلال حفل افتتاح نادي محامي جليم: "ما شاهدته في نادي محامي جليم وما تم فيه من إنشاءات يعد فخراً لكل المحامين في شتى أنحاء الجمهورية، وافتخر بكون هذه المنشأة على شاطىء الإسكندرية".

وعبر محافظ الإسكندرية عن دهشته بالمستوى الإنشائي والهندسي للنادي واستغلال مساحته جيدًا قائلا: "رغم كم الإنشاءات في النادي إلا أنها لم تحجب رؤية البحر، وهذا ما سنراعيه في المستقبل عند إنشاء الأندية على الشاطئ.

ولفت إلى أن المستشار سعد السعدني رئيس نادي القضاة بالإسكندرية أبلغه فور رؤيته للنادي بضرورةِ إنشاء نادي للقضاة يضاهي في مستواه نادي نقابة المحامين.

كما وجه المحافظ رسالة تقدير واعتزاز لنقيبِ الصحفيين خالد البلشي وكل صحفيي مصر، متعهداً بتقديم كافة أوجه الدعم والمساهمة في إنشاء نادي الصحفيين على غرار نادي المحامين بالإسكندرية.

وأشار "الشريف" إلى أن نقيب المحامين ينمتي لأسرة عريقة في محافظة سوهاج، وأنه لمس فيه الإخلاص في العمل وسعيه دوماً لمصلحة زملائه ونقابة المحامين، وهذا هو سر نجاحه وتقدمه.