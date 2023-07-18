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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

منظمة عالمية تحذر من النوبات القلبية والوفاة بسبب ارتفاع موجة الحرارة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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أفادت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، إن تغير المناخ والطقس،وارتفاع موجة الحرارة الشديدة،  التي يشهدها نصف الكرة الأرضية الشمالي، ستتصاعد هذا الأسبوع، ما قد يترتب عليه ارتفاع درجات الحرارة ليلا، وزيادة مخاطر النوبات القلبية والوفيات.

وذكرت المنظمة في بيان "درجات الحرارة في أمريكا الشمالية وآسيا وفي أنحاء شمال أفريقيا والبحر المتوسط ستتجاوز 40 درجة مئوية لأيام عديدة من الأسبوع الجاري، مع اشتداد موجة الحرارة".
وستسجل درجات الحرارة الصغرى أثناء الليل ارتفاعات قياسية جديدة، ويحذر من ذلك أن يصدر عنها أعراض ارتفاع مخاطر زيادة حالات الإصابة بالنوبات القلبية والوفيات.

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