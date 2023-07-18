سقوط شخص من علو بقرية عرب أسكر في الصف وتحريات لكشف ملابسات الواقعة

أصيب أحد الأشخاص إثر سقوطه من علو في ظروف غامضة بقرية عرب أسكر بدائرة مركز شرطة الصف جنوب محافظة الجيزة.

تلقى المقدم محمد العشري رئيس مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بقرية عرب أسكر بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وجرى نقل المصاب إلى مستشفى الصف المركزي لتلقي العلاج اللازم.

فيما تجري الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تحريات أمنية مكثفة لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.