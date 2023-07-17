رئيس اتحاد الطائرة: منتخب الشباب حقق نتائج مشرفة في بطولة العالم بالبحرين

أكد المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة ونائب رئيس الاتحاد العربي للعبة، أن حصول منتخب مصر للشباب تحت 21 سنة، على المركز التاسع في بطولة العالم الاخيرة التى أقيمت في الفترة من 5 وحتي 17 يوليو الجاري بالحرين يعد جيد ونتيجة مميزة ويعد أفضل مركز لشباب الفراعنة في بطولات العالم.

وأضاف “قمر” أن شباب الفراعنة حققوا 5 انتصارات في البطولة، حيث فازوا على منتخب المكسيك مرتين، بالإضافة للفوز على منتخب كندا، وأمريكا، والتشيك”.

وواصل: انه حرص على التواصل مع اللاعبين وتحفيزهم خلال تواجده بالبحرين لحضور اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي للكرة الطائرة”.

وكشف رئيس اتحاد الكرة الطائرة أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قدم التهنئة للاعبي منتخب الطائرة على الاداء والنتائج المميزة لشباب الفراعنة في بطولة العالم

وأختتم رئيس الاتحاد المصرى للكرة الطائرة تصريحاته بتوجية الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الدعم الاول للرياضة المصرية وكذلك لابد من توجيه الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية لدعمهما الدائم لكافة الالعاب ومنها كرة الطائرة التى تمر حاليًا بأفضل حالة من الاستقرار وتحقق نتائج مميزة على صعيد المنتخبات القومية في عهد مجلس إدارة الاتحاد الحالي.