اجتماع مهم لاتحاد الكرة لوضع التصور النهائي لاستعداد المنتخبات

تسيطر حالة من الهدوء والاستقرار داخل مقر اتحاد الكرة، وخاصة داخل أجهزة المنتخبات الوطنية الأول والأولمبى لكرة القدم، وذلك بعدما أسفرت قرعة تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لتصفيات كأس العالم 2026، والتى أقيمت مساء يوم الخميس الماضى، عن وقوع منتخب مصر فى المجموعة الأولى من تقسيم مجموعات البطولة.

وتضم المجموعة الأولى كلا من: منتخب مصر، غينيا، إثيوبيا، جيبوتى، بوركينا فاسو، سيراليون، وهى مجموعة متوسطة نسبيا لا تضم منتخبات من التصنيف الأول، وهى المنتخبات التى تشكل خطورة على الفراعنة فى دور المجموعات بسبب قوتها، لذلك سادت حالة من الفرح فى الشارع الرياضى المصرى بعد وقوع الفراعنة فى مجموعة عادية وغير قوية.

كما نجح منتخب مصر الأولمبى لكرة القدم فى التأهل رسميا لأوليمبياد باريس 2024 بعد الفوز على غينيا بهدف دون رد أحرزه محمد شحاتة ليحجز الفراعنة تذكرة إلى باريس للمشاركة فى الأولمبياد العام المقبل، بالإضافة إلى تحديد موعد انتهاء الدورى للموسم الجارى الذى اقترب على الانتهاء، والإعلان عن موعد انطلاق النسخة الجديدة من الدورى.

وعلمت «البوابة» من مصادر خاصة بالجبلاية، أن هناك اجتماعا مهما خلال الأسبوع المقبل، بين إدارة اتحاد الكرة، وكل من البرتغالى روى فيتوريا، المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول، والبرازيلى ميكالى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأولمبى.

ويشمل هذا الاجتماع تقديم المدربين للتصورات النهائية لفترات استعداد الفراعنة الكبار والشباب للحدثين الأقوى فى تاريخهم وهما أولمبياد باريس وتصفيات كأس العالم 2026.

وأضاف المصدر خلال تصريحاته، أن كلا المدربين، تتجه نيتهما إلى بدء الاستعدادات مبكرا خلال فترات التوقف بين الموسم الكروى الجارى والموسم المقبل، وذلك من أجل خوض فترة إعداد قوية تتناسب مع الفترة التى سيدخل فيها المنتخبان من مواجهات قوية للغاية أمام منتخبات قوية، وخاصة المنتخب الأولمبى.

وتابع المصدر، أنه سيتم تقديم كافة الطلبات خلال تقارير المدربين، من حيث عدد المعسكرات والأماكن التى ستقام فيها بجانب العناصر التى سيتم ضمها وعلى رأسها المنتخبات التى سيتم خوض مباريات ودية معاها، خاصة وأن فيتوريا وميكالى يريدان خوض مباريات ودية قوية أمام منتخبات قوية من التنصيف الاول ومتأهلة أيضا للبطولات التى سيشارك الفراعنة به.

وكان قد أكد البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أن المنتخب بدأ من الآن استعداداته للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

أضاف روى فيتوريا أنه يحترم جميع فرق المجموعة ولكن من يريد التأهل للبطولة الأهم لأى منتخب أو لاعب وهى كأس العالم، عليه أن يلعب للفوز وجمع أكبر عدد من النقاط للتأهل للمونديال.

تابع المدير الفنى لمنتخب مصر أنه يعى تماما أهمية التأهل لكأس العالم وسيسعى جاهدا مع باقى أفراد طاقمه واللاعبين لتحقيق حلم التأهل لكأس العالم 2026.