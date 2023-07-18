الأهلي يجهز علي لطفي للعب أمام الحدود

يجهز النادي الأهلي، علي لطفي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، للمشاركة أساسيا في مباراة حرس الحدود التي ستقام في الثامنة والنصف مساء الأربعاء المقبل، على ملعب استاد القاهرة، ضمن مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز، وذلك بسبب غياب محمد الشناوي للإصابة عن هذا اللقاء.

وكان مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، قد كشف حقيقة إصابة محمد الشناوي حارس مرمى الفريق، التي تعرض لها في مباراة المقاولون العرب التي أقيمت أمس على ملعب الأخير في الدوري المصري الممتاز، وانتهت بفوز المارد الأحمر بأربعة أهداف مقابل هدف.

وقال المصدر للبوابة نيوز إن الأشعة التي خضع لها الحارس الدولي أثبتت إصابته بشد في العضلة الأمامية، وجاء التقدير الأولي لإصابة الشناوي بوجود شد في العضلة الأمامية وهناك صعوبة في لحاقه بلقاء حرس الحدود يوم الأربعاء المقبل.

وكان النادي الأهلي قد توج في وقت سابق بلقب الدوري المصري للمرة 43 في تاريخه قبل 5 جولات من النهاية، بعدما تفوق على كافة منافسيه في المسابقة المحلية.