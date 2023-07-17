الرتوش الأخيرة تفصل انتقال أحمد مدبولي إلى البنك الأهلي

يسعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي لتدعيم صفوف الفريق قبل إنطلاق الموسم الجديد، ولذلك ينتظر مسئولو البنك الأهلي الموافقة النهائية من المدرب نيكوديموس بابافاسيليو لإتمام التعاقد رسميًا مع أحمد مدبولي لاعب الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023.

وبدأ مدبولي مسيرته الكروية في نادي النصر للتعدين قبل أن ينتقل إلى الزمالك في صيف 2017 ولمدة موسمين.

وانتقل مدبولي إلى نادي الإسماعيلي منذ صيف 2019، وينتهى تعاقد مدبولي بنهاية الموسم الجاري ليصبح لاعبًا حرًا يحق له التوقيع لأي ناد.

وشارك مدبولي مع صفوف الدراويش في 117 مباراة، نجح في المساهمة بـ28 هدفًا، كما نجح صاحب الـ28 عامًا في تسجيل سبعة أهداف وصناعة 21 آخرين في مشواره مع الإسماعيلي.

وفي سياق متصل، شارك مدبولي في 30 مباراة فقط مع الزمالك ونجح في تسجيل سبعة أهداف وصنع 5 آخرين.

ويذكر أن مدبولي شارك في 167 مباراة في مسابقة الدوري المصري حتى الآن وسجل 13 هدفا وصنع 26 آخرين.

ويتبقي فقط الموافقة الرسمية من بابافاسيليو المدير الفني لفريق البنك الأهلي علي انتقال احمد مدبولي لصفوف الفريق.