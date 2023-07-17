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الإثنين 17 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

التحقيقات: عدم وجود شبهة جنائية في حريق شقة خلف مسرح البالون

أرشيفيه
أرشيفيه
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تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول نشوب حريق داخل شقة سكنية خلف مسرح البالون

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة، وتبين عدم وجود شبهة جنائية حول الواقعة 

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع أبو المعاطي خلف مسرح البالون بدائرة قسم شرطة العجوزة، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات وتبين ان الحريق بسبب ماس كهربائي بأحد المكيفات.

 وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الأجهزة الأمنية السيطرة على الحريق النيابة العامة بشمال الجيزة النيابة العامة القانونيه اللازمة بمديرية أمن الجيزة