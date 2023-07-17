الشرطة السودانية تنفي انحياز قوات الاحتياطي المركزي إلى «الدعم السريع»

أفادت قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الأربعاء، في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن الشرطة السودانية نفت ادعاءات الدعم السريع بانحياز قوات الاحتياطي المركزي لها.

وذكر المكتب للشرطة السودانية في بيان له " تداولت بعض الوسائط خبرًا مفاده تمرد قوات الإحتياطي المركزي القطاع (28) الضعين بولاية شرق دارفور وانضمامها لمليشيات الدعم السريع المتمردة حيث تضمن الخبر صورة لضابط شرطة يرتدي رتبة (مقدم شرطة) بالزي الخاص بقوات الاحتياطي المركزي منتحلًا صفة قائد المعسكر.

- توضح رئاسة قوات الشرطة الآتي:

- الصورة المتداولة لرائد شرطة يتبع لإحدى الإدارات العامة والمتخصصة بولاية شرق دارفور وليس له صله بقوات الاحتياطي المركزي ويخضع للتحقيق بسبب ارتكابه لعدد من المخالفات وفقًا لقانون شرطة السودان.

- الضابط المذكور قام بالتأثير على بعض الأفراد من القوة مما ترتب عليه خروجهم من المعسكر وفق تقديراتهم الشخصية.

تؤكد رئاسة الشرطة ان هذا سلوك معزول لن يؤثر في تماسك قوات الإحتياطي المركزي المعروف عنها عقيدتها القوية تجاه واجباتها الشرطية.

كما توضح رئاسة قوات الشرطة أن بقية القوة تعمل وفق تعليمات القيادة وأن المعسكر تحت سيطرة شرطة الولاية، كما أنه تم إتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة.

